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Прокуратура хочет вернуть земли в районе Киевского моря стоимостью 2,5 млн грн

21.05.2020 - 15:08

Прокуратура Киевской области обратилась в Вышгородский райсуд с иском с требованием вернуть в собственность государства земельных участков водного фонда стоимостью почти 2,5 млн гривен, которые находятся на территории Лютежского сельсовета Вышгородского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Вышгородским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры установлено, что в 2003 году вопреки требованиям земельного и водного законодательства, решением сельского совета гражданам в частную собственность отведено 8 земельных участков площадью почти 2 га с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений за счет прибрежной защитной полосы Киевского водохранилища реки Днепр", – говорится в сообщении.

Вышгородский райсуд рассмотрит иск прокуратуры

bykvu.com

Отмечается, что прокуратура области продолжает принимать меры по восстановлению нарушенных прав государства на отчужденные земли водного фонда, находящиеся под особой охраной государства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, СБУ пресекла незаконные махинации с землей почти на миллиард гривен. Правоохранители задокументировали еще на стадии вывода земельных участков из коммунальной собственности и пресекли данное преступление.

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