Президент пообещал украинцам ипотеку под 10% уже в ближайшем будущем

15:34, 21.05.2020

У каждого гражданина Украины будет возможность оформить ипотечный кредит под 10%.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая.

По его словам, такой процент по ипотечным кредитам будет доступен "в ближайшее время". Решение этого вопроса зависит от готовности украинских банков выдавать кредиты под низкие проценты.

Зеленский пообещал 10% по ипотечному кредиту pixabay.com

"Мы додавим банковскую систему, и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире. И мы должны думать о нашей стране и наших гражданах", – сказал глава государства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Зеленский также во время конференции поручил мэру Киева Виталию Кличко активнее решать вопросы недостроев Укрбуда. Глава государства напомнил, что все полномочия по достройке объектов Укрбуда были переданы строительной корпорации Киевгорстрой.