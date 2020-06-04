Правительство выделило землю под строительство жилья для военнослужащих СБУ

16:49, 4.06.2020 691 1

Кабинет министров определил земельный участок, а также разрешил на нем строительство жилья для военнослужащих СБУ и членов их семей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 3 июня, сообщает Укринформ.

"Согласовать перечень земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Службы безопасности и членов их семей, согласно приложению", - говорится в тексте распоряжения.

Как говорится в пояснительной записке, документ разработан в связи с необходимостью увеличения жилищного фонда для обеспечения потребностей СБУ путем строительства жилья на землях обороны за небюджетные средства, уменьшения количества военнослужащих СБУ, состоящих на квартирном учете.

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pixabay.com

Таким образом, на указанные потребности правительство выделило земельный участок 0,3719 га в городе Чернигове по улице Стрелецкая, 1. Строительство жилья будет осуществляться за счет средств юридических и физических лиц-предпринимателей без использования средств государственного и местного бюджетов.

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