УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

Правительство выделило землю под строительство жилья для военнослужащих СБУ

4.06.2020 - 16:49

Кабинет министров определил земельный участок, а также разрешил на нем строительство жилья для военнослужащих СБУ и членов их семей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 3 июня, сообщает Укринформ.

"Согласовать перечень земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Службы безопасности и членов их семей, согласно приложению", - говорится в тексте распоряжения.

Как говорится в пояснительной записке, документ разработан в связи с необходимостью увеличения жилищного фонда для обеспечения потребностей СБУ путем строительства жилья на землях обороны за небюджетные средства, уменьшения количества военнослужащих СБУ, состоящих на квартирном учете.

Для военных СБУ построят новый дом

pixabay.com

Таким образом, на указанные потребности правительство выделило земельный участок 0,3719 га в городе Чернигове по улице Стрелецкая, 1. Строительство жилья будет осуществляться за счет средств юридических и физических лиц-предпринимателей без использования средств государственного и местного бюджетов.

Комментарии

389
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Зеленский хочет расширить программу "Большого строительства"

Зеленский хочет расширить программу "Большого строительства"

В рамках проекта хотят построить и новые общежития

4.06.2020 - 16:15
Депутат Запорожского горсовета за деньги обещал решить вопросы с землей

Депутат Запорожского горсовета за деньги обещал решить вопросы с землей

Свои услуги подозреваемый оценил в 340 тысяч гривен

4.06.2020 - 15:16
ЖК 4U: израильская компания строит, а штрафы за нарушения будут платить из украинского бюджета?

ЖК 4U: израильская компания строит, а штрафы за нарушения будут платить из украинского бюджета?

О строительстве без проекта, документов и возможности его завершить

4.06.2020 - 14:48
Как получить строительный паспорт: инструкция

Как получить строительный паспорт: инструкция

Рассмотрение заявки и документов длится 10 дней

4.06.2020 - 13:47
Полторы квартиры взамен: Кличко рассказал, что получат жители "хрущевок"

Полторы квартиры взамен: Кличко рассказал, что получат жители "хрущевок"

Мэр столицы рассказал о проекте Генплана

4.06.2020 - 13:28