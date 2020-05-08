Потребление электроэнергии в Украине упало на 11% из-за карантина

18:39, 8.05.2020

В Украине потребление электроэнергии в апреле снизилось на 11% по сравнению с предыдущим месяцем.

Соответствующие данные предоставили на сайте "Укрэнерго".

В апреле в Украине зафиксировали снижение потребления электроэнергии. Показатели на 11% меньше по сравнению с мартом 2020 года и на 8% по сравнению с апрелем 2019 года. В прошлом месяце население и предприятия суммарно использовали 9 028 кВт-ч.

Данные "Укрэнерго" ua.energy

В сообщении отмечается, что меньше тратить электроэнергии в сравнении с прошлогодним апрелем стали все группы потребителей. Но наибольший спад продемонстрировала машиностроительная отрасль (-21%), транспортная (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-жилищный сектор экономики (-12%). Население при этом потребило меньше только на 1% электроэнергии по сравнению с апрелем 2019 года. Основными факторами спада в "Укрэнерго" считают сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг.

Потребление электроэнергии упало из-за карантина delo.ua

При этом анализ потребления 2019 года показал, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления э/э касается в основном населения и коммунально-жилищной группы потребителей. Остальные секторы экономики снижали или увеличивали потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями пользователей будет сохраняться до момента завершения карантина.

Ранее Нерухомі писали, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец хочет остановить блоки атомных электростанций. Таким образом чиновница планирует "решить" все проблемы отрасли. С этой целью на государственный Энергоатом пришло распоряжение о полной остановке трех блоков мощностью 3000 МВт и уменьшения производства еще на 5 блоках. Такие решения государству будут стоить миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом.