Под Киевом инженер присвоил деньги, которые должны были пойти на ремонт крыш

Под Киевом недобросовестный подрядчик присвоил деньги путем подлога, которые должны были пойти на ремонт крыш.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд Киева, в котором требует взыскать с общества почти полмиллиона гривен убытков, вызванных неисполнением условий договоров подряда в сфере землеустройства, заключенных в период с 2013 по 2015 годы с Подгорцевским сельским советом Обуховского района", - сообщили в правоохранительных органах.

Инженер присвоил деньги, выделенные на ремонт крыш 1000statei.ru

Как стало известно, КП "УЖКХ "Гостомель" заключило договор по капитальному ремонту крыш домов с частным предприятием в Гостомеле под Киевом. Подозреваемый инженер подделал акты приемки выполненных строительных работ. Своими действиями он нанес ущерб в 200 тыс. грн.

Как сообщили в прокуратуре, директору предприятия-подрядчика тоже сообщено о подозрении.

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