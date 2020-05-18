По 5 тысяч лет тюрьмы: в МВД хотят использовать опыт США для борьбы с долгостроями

Решить вопрос долгостроев в Украине поможет ужесточение законодательства и условий наказания для недобросовестных застройщиков.

Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в интервью "Сегодня".

По его словам, застройщики должны испытывать желание сдавать объекты любой ценой.

"По всей Украине есть огромное количество случаев, когда непорядочные застройщики в погоне за наживой строили финансовые пирамиды, собирали деньги у граждан и строили дома. Потом, когда начинался экономический кризис или что-то шло не так, они эти дома бросали и десятки тысяч семей не получили доступа к жилью", - подчеркнул Геращенко.

Острая проблема недостроев в Украине жк.укр/блог

Он считает, что в первую очередь это вопрос несовершенства украинского строительного законодательства. Чиновник предлагает запретить безнаказанно собирать деньги у людей, выдавая им в обмен фантики, не дающие никаких прав.

"В нашей стране, к сожалению, не существует, в отличие от Америки, накопительной системы уголовного наказания. В США любой застройщик, обманувший 10-100 человек, получал бы пожизненное заключение. А избежание пожизненного заключения приводило бы к его желанию достроить эти дома любой ценой. Обманул 10 тыс. человек, за каждого по 5 лет, получил 5 тыс. лет, сидишь навсегда там и лишаешься возможности пользоваться результатами награбленного. Это глобальные вопросы. Для этого нужно серьезно менять законодательство", – считает Геращенко.

Также подчеркнем, что в Европе долгострои — также большая редкость. К примеру, в Великобритании в свободном доступе работает реестр добросовестных застройщиков. Общественный совет проводит независимый аудит и на основе опыта, деловой репутации, персонала, правовых рисков, финансово-экономического состояния определяет его место строительной компании в рейтинге надежности. Хорошая репутация застройщика конвертируется в прибыль компании и спокойный сон инвестора.

В Израиле существуют определенные ограничения для новых строительных компаний. Компания не может получить разрешение на строительство высотного дома, если до этого она не построила дом меньшей этажности.

В Польше работает правительственная программа для приобретения первого жилья. Государству не выгодно тратить средства попусту, поэтому строительные нормы и стандарты четко регламентированы и постоянно контролируются. Штрафы за нарушения в строительной деятельности высокие, поэтому застройщики ответственно относятся к выполнению своей работы.

Кроме того, в мире является популярной практика застраховать финансовые риски граждан, вкладывающих деньги в строительство жилья.

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