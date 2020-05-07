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Отказ от мусоропроводов: европейский тренд, к которому приобщилась Украина

18:01, 7.05.2020

Украина отказалась от мусоропроводов, следуя европейскому тренду – в мире успешно внедряют раздельный сбор мусора, при этом заботясь о гигиене и санитарных условиях.

Наша страна очень долгое время, вплоть до 1 октября 2018 года, руководствовалась старыми нормативными документами – государственными строительными нормами (ГСН). До этого времени была необходимость строить мусоропроводы в домах высотой пять этажей и выше.

Такие устаревшие требования не обязывали украинцев ответственно относиться к отходам, а функционирование в домах мусоропроводов тормозили систему сортировки.

Как утверждают представители коммунальных предприятий, обслуживание мусоропроводов является затратным мероприятием, поскольку требует периодической мойки трубы, своевременной замены контейнеров под нею, а также вывоза контейнеров из помещения к мусоровозу. Поэтому неудивительно, что прогрессивные застройщики пытались игнорировать требование.

Мусоропровод – источник финансовых проблем

Зачем нужен мусоропровод?

omskrielt.com

Мусоропровод зачастую становится источником проблем, чем чего-то положительного. Не принимая пока во внимания очевидные вопросы гигиены, отметим чисто финансовые аспекты. Вполне ощутимую выгоду получили предприятия из целого ряда сфер. Прежде всего, это застройщики, которые экономят на проектировании и строительстве мусоропроводов. По словам экспертов, на эти цели расходуется около 1% от сметной стоимости строительства жилого дома. Учитывая, что себестоимость строительства высотки достигает нескольких десятков миллионов долларов, несложно подсчитать, что экономия окажется весьма существенной.

Выиграли и компании по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), которые ускорили процедуру выгрузки мусорных контейнеров, а значит, увеличили количество обслуживаемых домов. Оказались в плюсах и компании, которые занимаются сортировкой и переработкой ТБО. Их представители лишь отмечают, что установка контейнеров для раздельного сбора мусора попросту невозможна при использовании мусоропроводов. А около 40% выбрасываемых отходов – это бумага, стекло, полимеры или металл, которые идут на повторную переработку.

Вонь, грязь и антисанитария

Согласно проведенным опросам, подавляющее число жильцов также поддерживают нововведение. Наличие действующего мусоропровода приводит к постоянному неприятному запаху, грязи, наличию грызунов и различных насекомых. Последние могут привести к ухудшению санитарно-гигиенического состояния в жилом доме и риску возникновения эпидемиологической вспышки.

Отметим, на деле проектировщики зачастую игнорировали эту норму, а застройщики, которые ее выполняли, впоследствии заваривали приемники мусора еще до заселения дома жильцами. Более того, около половины мусоропроводов, которые изначально использовались, сейчас законсервированы по инициативе самих же местных жителей и обслуживающих организаций.

Будущее за сортировкой мусора

antikor.com.ua

Вместо итога

Итак, взвесив все "за" и "против", однозначно проще, надежнее и лучше выносить мусор в контейнеры, установленные во дворе жилого дома на специально отведенных площадках.

Подчеркнем, что последние изменения норм ГСН – это шаг в направлении правильного отношения к отходам. Украинцам следует еще очень много чему научиться, для того чтобы выйти на необходимый уровень работы с мусором. Поскольку это может быть прибыльным бизнесом, а не источником проблем.

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