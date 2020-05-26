Осенью цена на электроэнергию для украинцев может вырасти

Уже осенью для украинцев могут отменить льготные 100 киловатт на свет, а еще на 20% увеличить цену электроэнергии для промышленности.

Такие нововведения предложило Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, передает ТСН.

Соответствующие изменения готовятся для того, чтобы государство смогло заплатить за так называемые "зеленые тарифы", которые сейчас являются самыми дорогими в Европе. Министерство энергетики собирается предложить производителям "зеленой" энергии меморандум. И хотя мало украинцев имеют отношение к солнечным или ветровым станциям, этот документ может их задеть.

Украинский тариф на "зеленую" энергетику ныне один из самых высоких в мире. Уже сегодня "зеленая" энергетика, которая занимает лишь 8% рынка, забирает с него почти четверть всех денег. Для понимания - киловатт атомной станции стоит всего 67 копеек. А вот с солнечной панели – 4,25 гран. Ветровой – до 3,5 грн.

Величина в несколько раз превышает тариф для промышленных предприятий. И эти долги должны быть решены за счет бюджета, который в нынешней ситуации не может это сделать.

Украина уже задолжала миллиарды гривен по "зеленому" тарифу. В Министерстве энергетики неоднократно говорили, что государство не может позволить себе такие цены. И обещали договориться с инвесторами.

В меморандуме есть норма о снижении стоимости электроэнергии для солнечных электростанций на 15%, для ветровых электростанций на 7,5%. Появился запрет вводить в эксплуатацию новые комплексы. Взамен инвесторам обещают исправно платить за свет. А деньги на это планируют брать с украинцев, подняв для них тариф.

"Вы знаете, что украинцы платят по льготному тарифу - 90 копеек первые сто киловатт. И дальше гривна шестьдесят – остальные. Было предложено этот льготный тариф убрать, чтобы население полностью платило за электроэнергию гривну шестьдесят восемь", - рассказал нардеп, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Украинские власти задолжали за "зеленые тарифы" pixabay.com

По его словам, меморандум предполагает, что произойдет это с 1 октября. Также в документе на 20% поднять тариф хотят и для предприятий. А это отразится на стоимости товаров и услуг и на самих производителях.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2020 году в Украине не будет, но цены могут взлететь для небытовых потребителей.