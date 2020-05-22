Одесситы боятся, что их дом может рухнуть, как соседний

Жильцы дома №16 по улице Пишоновской в Одессе публично обратились к городским властям - не допустить обрушения их дома, как это случилось 18 мая по соседству - на улице Торговой, 20.

Тревожное сообщение жильцы разместили на странице группы "Одеський край" в Facebook.

"Рискуем повторить судьбу Торговой, 20. Быстрыми темпами наш дом "идет ко дну": многочисленные трещины, с которыми жильцы борются каждый год, сырость, постоянный треск стен и многие другие неприятные, страшные предвестники обрушения", - говорится в сообщении.

В частности, с фасада дома уже упал огромный камень, который только чудом не задел детей, которые в тот момент находились во дворе. По данным ЖКС, "дом числится то ветхим, то аварийным".

Жильцы также обратили внимание, что рядом - развалины дома №14, которые находятся в метре от них, где постоянно происходит обрушение больших камней, и оставшийся фасад в любой момент может упасть.

"Также строительство рядом многоэтажек ускорили темпы оседания и разрушения нашего дома", - жалуются люди.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в понедельник, 18 мая, около половины пятого вечера в Одессе на улице Торговой, 20, произошел частичный обвал стены четырехэтажного жилого дома.