Мегаполис vs пригород: архитекторы рассказали, на какое жилье будет спрос в период постпандемии

19:40, 28.05.2020 1439 1

Суматоха мегаполиса, его ритм, в которых горожане тонули с головой – не давали прочувствовать тесноту жилья, недостаток в нем солнечного света и прочих недостатков. Однако пандемия и карантин изменили восприятие жилого пространства. Жители городов ринулись поближе к природе, ощутили все преимущества жизни в пригороде и теперь не особо желают возвращаться в бетонные джунгли.

НЕРУХОМІ спросили украинских архитекторов о том, какое жилье станет востребованным в период постпандемии, какие перемены должны произойти в строительстве, и если не пригород, то какой мегаполис наиболее подходит для жизни.

Анастасия Вильчинская

Vilchinskaya design bureau

Анастасия Вильчинская, архитектор

Как пандемия и карантин, на Ваш взгляд, отразятся на выборе людей места для жизни?

Новые реалии с ограничениями на передвижение и локализацию территории, сильно повлияли на представления о типе своего жилья у потребителей. Страх снова быть запертыми в квартирах, сдвинет маятник интересов в сторону загородных домов с расширенной квадратурой.

Относительно каких характеристик жилья отношение изменится?

Однозначно, все мы "замедлились" и сполна смогли насладиться своим домом. Поняли, что же действительно нам подходит, а что совершенно не нужно. Стали более осознанно относиться к своим потребностям, отсекать лишнее и больше задумываться об экологии пространства: из чего сделано наше жилье, где брать свежий воздух, если нельзя открыть окна или переждать у моря. И если ранее собственный спортзал и бассейн были в домах лишь премиум сегмента, то сейчас даже в среднем ценовом диапазоне все чаще в техзадании встречается оздоровительная инфраструктура.

Автономность и экологичность – стали новыми трендами десятилетия. Компании, которые занимаются healthcare, альтернативными источниками, экологичными строительными материалами – уже сейчас ощущают повышенный спрос.

Какие идеи и решения стоит привнести/предложить для будущих архитектурных проектов?

Обратить внимание стоит на финишные отделки, их устойчивость к дезинфицирующим средствам. В общественных пространствах увеличивать количество бесконтактных решений. Проектировать стационарные дезинфицирующие лампы и станции.

Какой мегаполис, по Вашему мнению, наиболее подходит для жизни?

Если говорить о миллионниках – Лондон и Вена. Развитая инфраструктура общественного транспорта Лондона дает возможность отказаться от личного автомобиля, а высокая стоимость въезда в центр города сокращает количество парковок и, тем самым, позволяет сохранить зеленые зоны. Малая этажность, как признак "элитности" жилья, возможна из-за удобной транспортной связи между пригородом и центром, что помогает рассредоточивать застройку.

Что касается Вены, то там около 60% жилья – социальное. Местные студенты даже с минимальными доходами могут претендовать на жилье хорошего качества. Прежде чем проводить застройку нового района, власти города делают анализ на 15-20 лет вперед об ожидаемом количестве людей в нем. И первое, что строится – линия метро, а потом уже, исходя из прогнозов, жилье и инфраструктура.

Какие проекты сейчас стоит начинать девелоперам? Что будет востребовано?

Возможность работы на удаленном расстоянии и ограничения в социальных контактах сделают коттеджные городки с внутренней инфраструктурой одним из самых востребованных типов жилья.

Антонина Капля

АРХИТЕКТУРНАЯ ГРУППА ЦЕХ

Антонина Капля, архитектор

Как пандемия и карантин, на Ваш взгляд, отразятся на выборе людей места для жизни?

В целом, новые проекты станут более экономно-инвестиционными. Потому как больших бюджетов на строительство или приобретение капитальных домов у многих не будет. Предпочтение будут отдавать небольшим жилым частным домам с маленьким участком рядом. Людям захочется жить вблизи к природе, а не в многоквартирных домах. Особенно тем, у кого есть дети.

Относительно каких характеристик жилья отношение изменится?

Относительно плотности проживающих людей в доме, районе. Близости парка/леса. С точки зрения экономики – доступности.

Какие идеи и решения стоит привнести/предложить для будущих архитектурных проектов?

Возможно, чаша весов перевесит в сторону более мобильной архитектуры и префабов. Теперь появилось больше смысла в зданиях, которые можно собрать аккуратно где-то (используя специальное оборудование и карантинные меры) и просто привезти и установить на местности.

Какой мегаполис, по Вашему мнению, наиболее подходит для жизни?

Амстердам, Копенгаген. Я бы жила в Барселоне.

Какие проекты сейчас стоит начинать девелоперам? Что будет востребовано?

Востребовано будет качественное жилье. Хорошие офисные кварталы/комплексы и айти-комьюнити.

Александр Кумейко

Архитектурная мастерская Эдельбург Архитектс

Александр Кумейко, архитектор

Как пандемия и карантин, на Ваша взгляд, отразятся на выборе людей места для жизни?

Сейчас тенденция такова: люди хотят жить не в плотно населенных местах. Многие горожане переехали из своих квартир на дачи либо в арендованные частные дома. Так будет и в будущем: при выборе места жизни, в первую очередь, будут руководствоваться критерием плотности населения. Покупатели станут больше тяготеть к низкоэтажным жилым комплексам с минимальным количеством квартир на этаже. Также популярным местом жительства будут таунхаусы и комплексы с дуплексами либо 4-х квартирными индивидуальными домами. При этом, конечно же, высотные жилые дома в центрах больших городов также будут пользоваться спросом, так как статус в нашем обществе пока еще подтверждается, в том числе, местом жизни.

Относительно каких характеристик жилья отношение изменится?

Люди уже осознали, что вещи, подобные нынешней вспышке вирусной болезни, могут происходить в мире с какой-то периодичностью. Поэтому покупатель, при выборе места жизни, будет задаваться вопросом: "как я смогу здесь комфортно провести неделю-месяц-несколько?". Исходя из этого можем определить основные критерии: минимальная этажность, минимальное количество квартир на этаже, количество комнат, площадь квартиры или дома. Ведь чем больше пространства, тем лучше санитарно-гигиенические условия проживания.

Какие идеи и решения стоит привнести/предложить для будущих архитектурных проектов?

Увеличить немного среднюю площадь квартир. Также добавить дополнительные хозяйственные помещения. Причем это касается всех типов квартир и домов.

Какой мегаполис, по Вашему мнению, наиболее подходит для жизни?

Берлин. По моему мнению, это идеальный город для жизни.

Какие проекты сейчас стоит начинать девелоперам? Что будет востребовано?

Нужно сделать более комфортными старые кварталы. Развивать пригороды больших городов – построить там комплексы этажностью в 5, максимум 10 этажей. Подобные комплексы будут соответствовать требованиям покупателей с точки зрения новых условий жизни после пандемии, оттого будут очень успешными.