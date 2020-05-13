Неожиданный поворот в деле "Укрбуда": суд снял с Микитася электронный браслет и вернул загранпаспорт

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении обязанностей для бывшего депутата и экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Теперь с него снимут электронный браслет и вернут загранпаспорт.

Как сообщает ВАКС, ходатайства следственный судья рассматривал во вторник, 12 мая, а полное судебное решение будет объявлено 15 мая в 15:20.

Подчеркнем, что бывшего нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины 20 января. Абсурдность ситуации в том, что теперь, суд снова вернул ему загранпаспорт. Отметим, что Микитася подозревают в организации преступной схемы по завладению крупными суммами на махинациях с квартирами для Национальной гвардии.

Максим Микитась Liga.net

Как сообщали НЕРУХОМІ, Национальное антикоррупционное бюро ужесточило подозрение Микитасю. В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды. Так, Микитась и другие должностные лица "Укрбуда" использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева.

Также Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 30 млн грн залога с бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася и назначил ему новый залог в размере 100 млн грн.