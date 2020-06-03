Небывалый спрос на "теплые кредиты": в мае украинцы привлекли более 330 млн грн

14:07, 3.06.2020 414 2

Украинцы в мае этого года привлекли более 330 млн гривен так называемых "теплых кредитов" на повышение энергоэффективности собственного жилья. Всего в этом году на эти нужды было выделено почти 395 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.

Как сообщили в ведомстве, в мае 2020 года банки выдали более 330 млн грн "теплых кредитов" для населения и ОСМД на энергоэффективные цели. Для сравнения в апреле, за первые три недели работы программы, предоставлено 64 млн грн таких кредитов.

Так, в мае было выделено: 222 млн грн – для внедрения мероприятий по энергосбережению в частных домах;

104,3 млн грн получили ОСМД и ЖСК на утепление многоэтажек;

4,5 млн грн выдано домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

Всего, с начала действия программы в апреле 2020 года почти 46 тыс. семей привлекли около 400 млн грн "теплых кредитов". В тройку регионов-лидеров с наибольшим объемом полученных кредитов вошли Днепропетровская (45 млн грн), Киевская (40 млн грн) и Сумская области (15 млн грн).

График выданных "теплых кредитов" saee.gov.ua

"Как показывает опыт участников программы, внедрение комплекса энергоэффективных мероприятий позволяет сократить энергопотребление, уменьшить коммунальные платежи от 20% до 70% и создать комфортные условия проживания", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд энергоэффективности разработал более удобный формат заявок для участия в программе поддержки энергомодернизации многоэтажек "Энергодом". Так, была разработана автоматизированная форма, чтобы помочь ОСМД легче заполнить заявку и уменьшить количество ошибок при заполнении.