Народный депутат задекларировал более 150 квартир

14:24, 9.06.2020 1056 1

Депутат Верховной Рады из группы "За будущее" Виктор Миляк задекларировал 158 квартир, несколько жилых домов и около 80 земельных участков.

Об этом говорится в его декларации о доходах за 2019 год.

Как стало известно из документа, квартиры площадью от 38 до 95 кв. м находятся в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Также семье депутата принадлежат два жилых дома и дачный дом (128 кв. м) в Мотовиловке Фастовского района Киевской области.

Также депутат задекларировал несколько сотен нежилых помещений, гаражей, паркомест, около 80 земельных участков под Киевом и в Ровенской области. Кроме того, в декларацию внесены производственное здание автосервиса и здание детсада в Софиевской Борщаговке.

Виктор Мялик задекларировал всю свою недвижимость
facebook.com/Victor.Myalyk

Из автомобилей у депутата Мялика есть Lexus LS460L (2015 года) и Lexus LX570 (2016 года). Супруга парламентария владеет автомобилями Mercedes-Benz (2016 года) и Porsche Cayenne (2018 года). За 2019 год Мялик задекларировал 314 тыс. гривен депутатской зарплаты и 29 тыс. гривен зарплаты в МДС-БУД.

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер задекларировал 867 тысяч гривен дохода от продажи недвижимости.

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