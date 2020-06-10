На крыше одной из столичных высоток построили "дачу". Фото

18:06, 10.06.2020 42

В Киеве на крыше одной из высоток на Троещине появился "дачный домик".

Об этом сообщается в телеграмм-канале группы "Киев сегодня".

Отмечается, что импровизированный домик из фанерных листов и жести появился на крыше дома по улице Лаврухина недавно – возможно, во время карантина. "Строитель" даже собрался поставить вокруг домика забор.

"На Троещине киевлянин построил себе дом прямо на крыше высотки. По периметру дома по улице Лаврухина, 11, на крыши уже расставлены металлические столбики и планируется возведение забора", - пишут в сообществе.

В коммунальной службе пообещали разобраться с ситуаций, однако отметили, что данное строение "никому не мешает".

"Домик" на крыше дома Киев сегодня

"Понятно, что это незаконно. Но он никому не мешает. Доступ ко всем техническим помещениям свободен", - отмечает начальник домового ЖСК.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на проспекте Леся Курбаса (район Борщаговка), ведется строительство торгового центра прямо на проезжей части.