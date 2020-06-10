УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

На крыше одной из столичных высоток построили "дачу". Фото

10.06.2020 - 18:06

В Киеве на крыше одной из высоток на Троещине появился "дачный домик".

Об этом сообщается в телеграмм-канале группы "Киев сегодня".

Отмечается, что импровизированный домик из фанерных листов и жести появился на крыше дома по улице Лаврухина недавно – возможно, во время карантина. "Строитель" даже собрался поставить вокруг домика забор.

"На Троещине киевлянин построил себе дом прямо на крыше высотки. По периметру дома по улице Лаврухина, 11, на крыши уже расставлены металлические столбики и планируется возведение забора", - пишут в сообществе.

В коммунальной службе пообещали разобраться с ситуаций, однако отметили, что данное строение "никому не мешает".

"Домик" на крыше дома

Киев сегодня

"Понятно, что это незаконно. Но он никому не мешает. Доступ ко всем техническим помещениям свободен", - отмечает начальник домового ЖСК.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на проспекте Леся Курбаса (район Борщаговка), ведется строительство торгового центра прямо на проезжей части.

Комментарии

884
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Киев опустился на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов мира

Киев опустился на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов мира

Гонконг третий год подряд возглавляет рейтинг

10.06.2020 - 17:34
Индекс капитальных инвестиций в строительство упал на 14%

Индекс капитальных инвестиций в строительство упал на 14%

Наибольший спад был в сфере искусства

10.06.2020 - 17:00
Минобороны отсудило землю, которая использовалась гаражным кооперативом

Минобороны отсудило землю, которая использовалась гаражным кооперативом

Участок находился в Дарницком районе столицы

10.06.2020 - 16:31
Что не ОК с жилым комплексом OK'LAND: эксперты проанализировали строительство

Что не ОК с жилым комплексом OK'LAND: эксперты проанализировали строительство

Застройщик совершил множество нарушений

10.06.2020 - 15:29
Суд Киева заставил застройщика снести верхние этажи в двух домах

Суд Киева заставил застройщика снести верхние этажи в двух домах

На данном участке разрешено строить только 4-этажные дома

10.06.2020 - 15:20