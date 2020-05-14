На десятый этаж дадут газ: кто и зачем изменил строительные нормы

Газовое оборудование с 1 июня можно будет устанавливать в многоквартирных домах до 10 этажа включительно. Об этом рассказал президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе у себя в Facebook.

Так, по его словам, новая норма допускает установку бытовых плит для зданий до 10 этажей включительно. А для квартир, расположенных на десятом этаже, имеющих несколько уровней, – газификация разрешена только на первом уровне, уточнил Парцхаладзе.

Кому это выгодно

Прежде всего стоит отметить, что данное новшество очевидно выгодно производителям, установщикам газового оборудования и всем связанным с этим вопросом компаниям. Именно они лоббировали эти изменения и добились их принятия. Об этом неофициально заявили эксперты.

"Представители газового бизнеса собственно и протащили эту норму. У них есть деньги и рычаги влияния, а прикрывались, как всегда заботой о населении. Однако ни для кого не секрет, что думали исключительно о своих прибылях", – подчеркнули они.

Нормы по газу при строительстве изменили pixabay.com

Но как бы там ни было, чисто экономически, сейчас это выгодно и для самих украинцев. В условиях роста тарифов на электроэнергию, установка газовых плит может оказаться весьма заманчивым выходом из ситуации.

К примеру, в апреле оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января. Кроме того, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал, что газовые тарифы будут падать и дальше.

"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, поэтому сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы увидели недавно отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентен. Поэтому можно ожидать, что и на газ на европейских рынках, к которым сейчас присоединена Украина, в мае несколько будет меньше", – сказал он в одном из последних интервью.

Важно помнить, что пока есть госконтроль цен на газ, о резком их скачке говорить не приходится. Но, как может измениться ситуация уже в ближайшем будущем – прогнозировать тяжело.

Что касается тарифов на электроэнергию, то сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт-час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают ввести усредненный тариф на уровне 1,4 грн. То есть возможное подорожание составит 30%.

Так что, сравнив оба тарифа и их перспективы, не сложно подсчитать, какой из них пока наиболее выгоден. Не стоит также забывать, что и сами плиты, и прочее газовое оборудование стоят порядком дешевле электрических аналогов. Только на установке можно в среднем сэкономить несколько тысяч гривен.

Сколько стоит вопрос безопасности

Однако экономия на газе нередко приводит к фатальным последствиям. Буквально недавно – 4 мая в Днепре в жилом многоквартирном доме на массиве Красный Камень взорвался газ. По счастливой случайности здесь никто не пострадал, хотя сила взрыва была не маленькая, все окна квартиры вылетели, усеяв улицу осколками.

Все также помнят взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Дрогобыче в августе 2019 года. Тогда погибли 8 человек, еще семеро были госпитализированы. Обвалившийся дом ремонту не подлежит.

Разрушенный дом в Дрогобыче eadaily.com

Подчеркнем, что размещение газового оборудования в высотках имеет свою опасность. Во-первых, это потеря давления, из-за чего газ может не доходить до конечного потребителя и возможно затухание при работе. А во-вторых это чрезвычайные случаи по вине проблем с газовым оборудованием, выше 11 этажа уже проблематично спасать людей.

Ну и последнее – это последствия, чем больше высота, тем разрушений больше, соответственно и людей больше может погибнуть.

При монтаже не стоит забывать, что газовое оборудование (плиты, водонагреватели, "газовые колонки" в народе) должны соответствовать технически. То есть работать с газом большего давления.

Прогресс не стоит на месте

Напомним, что с 1 января вступили в действие новые градостроительные нормы, которые касаются строительства высотных зданий. Это открыло путь Киеву и другим украинским мегаполисам к модернизации и возведению небоскребов, результатом чего станет строительство современных сити-центров. Новые строительные нормы дают возможность проектировать дома высотой почти вдвое больше, чем ранее.

На фоне этого вполне логичным смотрится и увеличение этажности при монтажах газового оборудования. Однако не стоит забывать чиновникам, производителям и прежде всего самим потребителям об опасности газа и учитывать, что в погоне за копейкой можно потерять гораздо большее – свою жизнь.