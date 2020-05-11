Мошенник из Львова продал в Киеве квартиру за 10 млн гривен

13:42, 11.05.2020

В Киеве житель Львова незаконно завладел квартирой, стоимость которой превышает 10 миллионов гривен. В связи с этим, киевская прокуратура №10 сообщила мужчине подозрение о мошенничестве.

Как говорится в сообщении правоохранительных органов, квартира, которая попала в руки мошенника, находится в Шевченковском районе столицы, а ее стоимость – более 10 млн гривен. Житель Львова в 2018 году, используя поддельный договор купли-продажи зарегистрировал за собой право собственности на квартиру умершей хозяйки и в дальнейшем продал ее другим.

Мошенник продал в Киеве квартиру по поддельным документам
brightestate.ru

Этим нанесен ущерб территориальной общине Киева, которая имеет право на признание наследства от умершей. По ходатайству прокурора на незаконно приобретенное имущество наложен арест.

За совершенное правонарушителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Нерухомі, в Украине в связи с карантином участились случаи мошенничества с арендой недвижимости. В сети появились тысячи объявлений, но большинство из них размещают именно мошенники

Другие новости

Скандальная застройка возле музея Пирогово: землю хотят вернуть государству

Суд по делу застройки у музея Пирогво уже открыл производство

13:41, 11.05.2020

Есть ли жизнь в самоизоляции? Как карантин вернул нас к "заводским настройкам"

О профперерождении и новых увлечениях на карантине

15:00, 9.05.2020

В Украине хотят сносить Хрущевки: что будет с их жильцами

Разработан новый законопроект о реновации устаревшего жилья

19:45, 8.05.2020

Оценка недвижимости будет изменена: ФГИ презентовал новый законопроект

В Украине оценка целостного объекта пока регламентируется двумя законами

19:44, 8.05.2020

В Киеве построят необычную энергонезависимую школу

Школа уже готова на 70%

19:39, 8.05.2020