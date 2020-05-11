Мошенник из Львова продал в Киеве квартиру за 10 млн гривен

В Киеве житель Львова незаконно завладел квартирой, стоимость которой превышает 10 миллионов гривен. В связи с этим, киевская прокуратура №10 сообщила мужчине подозрение о мошенничестве.

Как говорится в сообщении правоохранительных органов, квартира, которая попала в руки мошенника, находится в Шевченковском районе столицы, а ее стоимость – более 10 млн гривен. Житель Львова в 2018 году, используя поддельный договор купли-продажи зарегистрировал за собой право собственности на квартиру умершей хозяйки и в дальнейшем продал ее другим.

Мошенник продал в Киеве квартиру по поддельным документам brightestate.ru

Этим нанесен ущерб территориальной общине Киева, которая имеет право на признание наследства от умершей. По ходатайству прокурора на незаконно приобретенное имущество наложен арест.

За совершенное правонарушителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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