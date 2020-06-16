Митинг инвесторов УКРБУДА под Офисом президента закончился дракой с полицией. Фото

09:50, 16.06.2020 796

Под Офисом президента протесты инвесторов УКРБУДА переросли в стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Около тысячи инвесторов УКРБУДА вышли на Банковую, потому что строительство их квартир остановлено.

Митинг инвесторов УКРБУДА Голос.ua

Отметим, что завершить строительство готов Киевгорстрой – все 23 жилых комплекса. Разговоры об этом ведутся давно, но пока на баланс застройщика переданы лишь 5 домов. Митингующие требуют от президента Зеленского вмешаться: создать рабочую группу и разблокировать процесс.

Митинг инвесторов УКРБУДА Голос.ua

Инвесторы планировали поставить бочки, но полиция попыталась помешать этому и поэтому началась потасовка. В итоге сотрудники правоохранительных органов избили нескольких человек, а одного увезли в райотдел.

Митинг инвесторов УКРБУДА Голос.ua

Также стало известно, что одного полицейского забрала скорая.

Митинг инвесторов УКРБУДА Голос.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, заниматься проблемами УКРБУДА будет премьер-министр Денис Шмыгаль по поручению президента Владимира Зеленского. Между тем, в Минобороны заявили, что нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру, чтобы получить решения, которые позволят подписать договоры с КИЕВГОРСТРОЕМ о достройке 4 из 23 ЖК, строящихся на землях Минобороны.