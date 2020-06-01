Минюст хочет создать базу данных "Электронный архив БТИ"

18:58, 1.06.2020 701

Министерство юстиции Украины собирается создать единую базу данных, где будет размещена вся информация об имущественных правах в цифровом виде в рамках проекта "Электронный архив БТИ".

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Согласно сообщению, архив также будет содержать сканкопии документов, на основании которых осуществлялась регистрация прав собственности до 2013 года.

Проект Минюста упростит украинцам жизнь
pixabay.com

Министерство ведет переговоры с общественностью и местными властями для воплощения этого проекта. В Минюсте утверждают, что реализация этого концепта будет способствовать:

  • обеспечению эффективной защиты граждан и бизнес-сообщества от мошеннических действий и подделки документов;

  • внесению полных данных об объектах недвижимости, расположенных на территории Украины;

  • прозрачности действий с объектами недвижимого имущества;

  • уменьшению денежных и временных затрат для граждан, открытости и доступности информации об актуальных правах лиц на объекты недвижимого имущества для государственных регистраторов и нотариусов.

"Оцифровка 100% сведений о зарегистрированном недвижимом имуществе – залог эффективной защиты граждан и бизнеса от мошеннических действий", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, по словам главы Минюста Дениса Малюськи, система бюро технической инвентаризации вряд ли перестанет существовать в Украине.

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