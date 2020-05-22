Киевские чиновники присвоили миллион гривен, выделенных на ремонт школы

14:55, 22.05.2020

В Шевченковский районный суд Киева направлен обвинительный акт по факту хищения более 1 млн гривен, выделенного на ремонт школы и детского сада.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что директор КП "Киевстройреконструкция" и уполномоченный на осуществлении технического надзора совместно с должностными лицами общества подрядчика завладели бюджетными средствами на общую сумму более 1 млн гривен.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное указанным лицам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Дело попало в Шевченковский суд Киева
pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, под Киевом недобросовестный подрядчик присвоил деньги путем подлога, которые должны были пойти на ремонт крыш. Подозреваемый инженер подделал акты приемки выполненных строительных работ. Своими действиями он нанес ущерб в 200 тыс. грн.

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