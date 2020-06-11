Киевляне протестовали против застройки сквера имени Чкалова. Фото

В среду, 10 июня, более 100 киевлян вышли на акцию против застройки сквера имени Чкалова на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского в центре столицы.

Как сообщает UBR, местные жители жалуются, что больше зеленых альтернатив в микрорайоне нет. Но земельная комиссия Киевсовета позволила превратить сквер в строительную площадку под бизнес-центр (площадь застройки 840 кв. м).

Киевляне хотят спасти сквер ubr.ua

Депутаты проголосовали за решение о возобновлении договора аренды с компанией "Дилайвест", которая планирует построить на месте сквера 14-этажку.

Позже к протестующим подошел сам глава земельной комиссии Киевсовета Александр Мищенко. Как рассказывают участники акции, голосование членов комиссии по этому поводу превратилось в фарс и подыгрывание застройщикам.

Протестующие стояли с плакатами "Лапы прочь от Чкаловского сквера", "Не дадим сделать из Киева каменное гетто" и "Пусть живет фонтан Термена".

Киевляне хотят спасти сквер ubr.ua

Киевляне хотят спасти сквер ubr.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской, 29, недалеко от места, где раньше находился Сенной рынок, планируют реконструировать сквер. При этом проект реконструкции разработали сами жители улицы.