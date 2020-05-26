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Какая недвижимость облагается налогом: в ГНС дали разъяснения

26.05.2020 - 18:23

Украинцы в 2020 году должны заплатить налоги за недвижимость, которая превышает площадь 60 кв.м (квартиры) и 120 кв.м (для домов). При этом владельцы больших квартир (от 300 кв.м) и домов (от 500 кв.м) дополнительно получат квитанцию на 25 тысяч гривен.

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы.

Не нужно платить налог за квартиры (независимо от их количества) общей площадью до 60 квадратов и дома до 120 квадратов.

"Кроме того, физическое лицо-собственник объекта недвижимости общая площадь которого превышает 300 кв (для квартиры) и/или 500 кв.м. (для дома), дополнительно платит 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть)", – говорится в разъяснении.

Как платить налог на недвижимость

vn.com.ua

Ставку налога для недвижимости определяют сельские, поселковые или городские советы. За каждый "лишний" квадрат сверх указанной нормы нужно платить до 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

"Обращаем внимание, что налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением по своему налоговому адресу в орган ГНС для проведения сверки данных об объектах недвижимости, долей, права на пользование льготой, размера ставки налога, начисленной суммы налога, размера общей площади объектов жилой или нежилой недвижимости", – говорится в сообщении.

На уровне государства установлена единая ставка в 1,5% от прошлогодней минималки (70,6 грн). Однако во многих городах ставку снизили до 1% (41,7 грн). Как и в случае с площадью, местная власть имеет право снизить ставку, но не увеличить ее. То есть меньше требовать можно, а больше – нельзя.

Допустим, за лишние 30 кв. м со ставкой налога в 1,5% в 2020-м необходимо заплатить налог в размере 2118 грн. Если же ставку снизили до 1%, то налог за такую же площадь составит уже 1251 грн.

Как писали ранее НЕРУХОМІ, налог на недвижимость новый владелец объекта платит, начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.

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