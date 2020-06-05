Изменился порядок аренды государственного и коммунального имущества

Правительство утвердило новый порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду. Теперь все будет происходить исключительно через электронную торговую систему.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В сообщении отмечается, что новые механизмы также предусматривают обнародование информации по результатам аукциона и внедрение онлайн-мониторинга.

Кабмин изменил принцип аренды недвижимости pixabay.com

В Минэкономики подчеркивают, что такое решение направлено на повышение эффективности арендных отношений, упрощение и модернизацию процедур аренды, обеспечение равного доступа всех заинтересованных потенциальных арендаторов к имуществу и конкурентоспособности, предотвращению злоупотреблений и усилению общественного контроля в этой сфере.

"Проведение эффективных, прозрачных аукционов обеспечит увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты. В свою очередь, это будет способствовать развитию рыночной среды и, как следствие, увеличению количества рабочих мест и самозанятости населения", - рассказал министр экономики Игорь Петрашко.