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Изменения контроля застройки: Шмыгаль рассказал о нововведениях

22.05.2020 - 17:10

Кабмин в рамках реформы ГАСИ планирует отменить контроль застройки на начальных этапах строительства и поставить контроль на этапе ввода объекта в эксплуатацию.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с участниками строительного рынка, передает правительственный портал.

По словам Дениса Шмыгаля, во время разработки реформы был учтен европейский опыт.

"Нигде в Европе нет контроля строительства на входе, есть градостроительные условия и ограничения, за которые кто-то несет персональную ответственность", – заявил глава правительства.

Шмыгаль рассказал о нововведениях в строительстве

kmu.gov.ua

Суть реформы, напомнил премьер-министр, заключается в том, чтобы вместо ГАСИ, которая имеет чрезмерные полномочия, создать три центральных органах власти, между которыми распределятся регуляторные и контролирующие функции.

"Нужно отделить контрольную функцию, выбросить лицензирования как ненужное, забрать контроль на входе и поставить контроль на этапе ввода в эксплуатацию", - заявил он

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет министров утвердил план внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности начнет работу в июне.

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