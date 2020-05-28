Ипотека по 10% возможна, но пока не осуществима – НБУ

Ипотека в 10% в ближайшее время, как это анонсировал президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая, вряд ли осуществима.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает Liga.net.

"Теоретически это возможно. Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам – 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - заявил он.

Сологуб также прокомментировал слова главы государства о том, что власти "собираются дожать банковскую систему".

Дмитрий Сологуб bank.gov.ua

"Президент в этой реплике также заметил, что наша банковская система независимая. Это обнадеживающие слова. С другой стороны, половиной банковского сектора сегодня владеет государство. И я не против, если собственник действительно "дожмет" госбанки в контексте их перехода к работе по всем стандартам корпоративного управления. А пока к ним есть вопросы", - резюмировал представитель НБУ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по мнению банкиров, снижение ипотечных ставок пока в ближайшем будущем не предвидится, а заплатить за это придется либо вкладчикам, либо государству.