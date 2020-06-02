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Ипотека по 10%: глава Минфина рассказал, почему это невозможно

2.06.2020 - 14:38

Запуск низкой ипотеки, которую обещал президент Украины Владимир Зеленский, невозможен из-за определенных законодательных ограничений, в частности, нормы, связанной с пропиской детей.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

"Если в квартире прописали ребенка, банк не сможет взыскать эту квартиру при неуплате по ипотеке. Если решить этот вопрос, это упростит многие процедуры. С точки зрения ставки, так, банки подтверждают, что 10% ипотека может быть", - рассказал министр.

Как сообщали НЕРУХОМІ, президент на пресс-конференции 20 мая рассказывал, что у каждого гражданина Украины будет возможность оформить ипотечный кредит под 10%. По его словам, такой процент по ипотечным кредитам будет доступен "в ближайшее время". Решение этого вопроса зависит от готовности украинских банков выдавать кредиты под низкие проценты.

В свою очередь банки говорят, что пока не готовы выдавать ипотеку под такой процент. Более того, банкиры говорят, что решение дешевых кредитов на квартиры в ближайшем будущем точно не предвидится, а заплатить в итоге за это придется либо вкладчикам, либо государству.

Похожего мнения придерживаются и в Национальном банке Украины. Комментируя заявление президента, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подчеркнул, что ипотека по 10% - явно не вопрос ближайшего времени и привел соответствующие аргументы.

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