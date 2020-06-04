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Ипотека по 10%: банки уже выдают такие кредиты, но с определенными условиями

4.06.2020 - 11:45

Некоторые украинские банки уже предлагают ипотечные кредиты под 10% годовых, но это пока не общедоступные программы и выдаются с определенными условиями.

Об этом заявили банкиры во время круглого стола "Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?".

"Ставки снижаются. Средние эффективные ставки по рынку уже 15-17%. Если мы переведем ресурсную базу в более дешевый ресурс, мы сможем в дальнейшем сохранить тенденцию удешевления кредитов для населении", – рассказала заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха.

Она рассказала, что с декабря они дважды снижали ставки по ипотечным кредитам. Также Муха добавила, что сейчас на вторичном рынке 14% - номинальная ставка и 15% - эффективная. "Но если будет возможность к удешевлению, то мы готовы предоставлять клиентам более доступные кредиты", – подчеркнула представительница Кредобанка.

Между тем пока средние ставки еще высоки, но отдельные банки уже сейчас предлагают от 10%.

"В этом году ставки существенно упали, и мы это видим. Не могу сказать, что в два раза, но предложения в районе 10% уже есть на рынке. И это приведет к увеличению спроса на ипотеку. Думаю, этот год будет лучше, чем прошлый", - рассказал заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев.

Он уточнил, что в некоторых программах его банка можно найти такие предложения. "Эффективная ставка по нашему ипотеку - в районе 13% годовых. Есть программы, где мы даем и 10% годовых при первоначальном взносе в 50%", - отметил он.

Банкир рассказал, что они дают заемщику на первые пять лет "ставку, которую и правительство хотело, и президент анонсировал".

"Мы можем себе это позволить, у нас стоимость ресурсов это позволяет сделать. Думаю, что в этом году ставка на рынке будет 10%, не ниже", - сообщил Бабаев.

Между тем банкиры едины в мнении, что обеспечить низкую ставку по всем программам без поддержки государства сложно.

"Учитывая стоимость ресурсов мы не можем себе позволить сделать в чистом виде эффективную процентную ставку в 10%. Для реализации 10% и ниже нам будет необходима поддержка государственных институтов: либо рефинансирования НБУ под более дешевый ресурс, или компенсация процентной ставки заемщику из госбюджета, или местные программы", - пояснил начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка Виталий Годун.

Банкиры рассказали об ипотечных ставках

pixabay.com

Председатель правления Агентства по рефинансированию жилищных кредитов Сергей Волков подтверждает, что снизить ставку до 10% чрезвычайно сложно без субсидирования процентных ставок.

"Такой инструмент в мире используется, но он должен быть нацелен на узкий клиентский сегмент ветераны, бывшие военные. Если такой инструмент применяется в целом по рынку, то это приводит к перекосу и программы сворачиваются из-за дефицита источников финансирования. Другой способ снижения ставок - запуск полнофункциональной модели ипотечного рынка. В такой модели я вижу 8%, может, даже до 6% годовых", - рассказал эксперт.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, в Украине внедрению ипотеки под 10% годовых мешает карантин, введенный на фоне пандемии коронавируса. Из-за этих факторов ее появление может сдвинуться на конец этого года.

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