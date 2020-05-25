Ипотека по 10%: банки уверяют о невозможности такого решения

13:47, 25.05.2020 67

Снижение ипотечных ставок пока в ближайшем будущем не предвидится, а заплатить за это придется либо вкладчикам, либо государству.

Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола "Карантинные инвестиции: каким будет рынок депозитов до конца 2020 года".

"Если говорить об ипотеке по 10%, то населению следует привыкнуть к депозиту по 5-6%. Я не уверен, что клиенты готовы так резко терять свою доходность. Плюс же еще удержание налогов. То есть чистая ставка будет 3-4%. Не уверен, что население готово к такой ставке. Это (ипотека по 10%) может быть только за счет госпрограммы компенсации ставки и помощи в кредитовании дешевой ипотеки", – считает заместитель председателя правления ТАСкомбанка Олег Поляк.

Банкиры прокомментировали ипотеку под 10%
espana.com

Впрочем, его коллеги предложили альтернативные способы обеспечить дешевую ипотеку. Однако, по их словах, этот вопрос вряд ли решится в ближайшее время.

"В мае НБУ организовал долгосрочное рефинансирование до пяти лет по учетной ставке. В залог принимаются депозитные сертификаты, ОВГЗ, валюта. Учитывая, что учетная ставка сейчас 8%, в июне планируется 7%, то это комфортный инструмент, который я высоко оцениваю на пути к дешевой ипотеке. На данный момент ипотеку выдавать по 10% у нас нет финансовой возможности. Но это шаг в этом направлении", – считает директор по рынкам капитала Альфа-Банка Татьяна Попович.

Банкиры также заявлояют, что возможны также программы частичной компенсации процентной ставки, а также финансовые инструменты, позволяющие отойти от плавающей ставки и фиксировать ставки на долгий срок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что у каждого гражданина Украины будет возможность оформить ипотечный кредит под 10%. Он также пообещал, что такой процент по ипотечным кредитам будет доступен "в ближайшее время".

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