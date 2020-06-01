Инвесторы ЖК, квартиры которых продавал банк Аркада, провели масштабный протест. Фото

11:56, 1.06.2020 516 1

В Киеве в пятницу, 29 мая, инвесторы трех жилых комплексов ЭВРИКА, ПАТРИОТИКА и ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ, квартиры в которых продавал банк Аркада, 29 мая вышли на протест.

Протесты в Киеве
investors.in.ua

Как рассказали инвесторы, они хотят привлечь власть к решению проблемы с остановкой строительства. Участники митинга устроили шествие к банку Аркада, Офису президента, провели автомитинг у Кабмина и установили палаточный городок.

Протесты в Киеве
investors.in.ua

Люди, вложившие деньги в квартиры от банка Аркада, являются инвесторами трех жилых комплексов – ЖК ЭВРИКА в Голосеевском районе Киева, ЖК ПАТРИОТИКА и ЖК ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ в Дарницком районе.

Сейчас вопрос об аренде земельных участков рассматривается в судах, а до завершения судебных разбирательств нереально возобновить возведение некоторых домов.

Протесты в Киеве
investors.in.ua

Между тем, активисты сообщили о небольших подвижках в деле.

"Аркадой наконец дано публичное обещание на следующее заседание в КГГА дать графики строительства по каждому дому всех наших 3 ЖК", - рассказали они, добавив, что следующая встреча в столичной городской госадминистрации состоится 3 июля.

Протесты в Киеве
investors.in.ua
Протесты в Киеве
investors.in.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, в законное строительство инвестировали 13 000 семей из 40 домов. Сейчас стройка полностью остановлена. 30 000 людей (инвесторы и их семьи) потеряли финансы и остались без жилья.

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