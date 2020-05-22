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Инвесторы Укрбуда заявили о бюрократии со стороны чиновников и просят помощи у президента

22.05.2020 - 13:03

Президента Украины Владимира Зеленского просят помочь снять искусственные ограничения со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), КГГА, Киевсовета и Минобороны Украины для передачи ХК ЗАО "Киевгорстрой" жилых комплексов корпорации "Укрбуд" и их достройки.

В петиции на сайте главы государства, которая уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, ее авторы напоминают, что Зеленский лично присоединился к решению проблем более 40 тыс. членов семей инвесторов и в декабре 2019 года дал публичное обещание, что комплексы Укрбуда будут достроены Киевгорстроем.

Инвесторы обратились к президенту за помощью

fakty.com.ua

"К сожалению, на момент подачи этого обращения (21 апреля) можно отметить почти полное отсутствие прогресса в возобновлении строительства объектов строительства – ЖК Укрбуд, ведь из 23 объектов Киевгорстрой принял только 5 (практически достроенных) жилых комплексов и фактически прекратил принятие остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти. В частности, ГАСИ (отказ во введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и Киевсовет (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры), о чем заявлял неоднократно президент ХК ЗАО "Киевгорстрой" Игорь Кушнир в ряде интервью для СМИ", – говорится в петиции.

Ее подписанты просят Зеленского поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеупомянутых органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновление процесса передачи объектов Укрбуда для запуска строительства.

"Хотим подчеркнуть, что наше обращение не касается вопроса финансирования строительства ЖК Укрбуд. Мы столкнулись с бюрократическими злоупотреблениями властью чиновниками с целью затягивания процесса возобновления строительства ЖК Укрбуд и своевольным игнорированием решения президента Украины. В нынешнее сложное для Украины время как никогда важно защитить инвестиции простых граждан Украины и сделать невозможным спад в строительной отрасли, которая является крайне важной и показательной для общего экономического состояния Украины", - подчеркивается в петиции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, президент Владимир Зеленский во время своей последней конференции 20 мая заявил, что мэр Киева Виталий Кличко должен подключиться к решению вопроса достройки объектов компании Укрбуд.

Подчеркнем, что в Киеве на митинг на прошлой неделе собрались инвесторы Укрбуда, которые требовали освободить их от уплаты паевого участия для ЖК из-за неспособности застройщика продолжать самостоятельно строительство.

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