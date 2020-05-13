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Инвесторы "Укрбуда" вышли с митингом на улицы Киева. Фото

13.05.2020 - 16:02

В Киеве на митинг собрались инвесторы "Укрбуда", которые требуют освободить их от уплаты паевого участия для ЖК из-за неспособности застройщика продолжать самостоятельно строительство.

Такое требование митингующие выдвинули, чтобы уменьшить финансовую нагрузку по уплате паевого взноса на застройщика "Киевгорстрой", который будет достраивать жилые дома.

Кроме того, отмена долевого участия предусмотрена для всех застройщиков Украины с 1 января 2021 года. Митингующие отмечают, что прошло уже пять месяцев, как президент Владимир Зеленский лично пообещал, что ЖК "Укрбуд" достроит компания "Киевгорстрой", но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокировки процесса со стороны чиновников.

Митинг инвесторов "Укрбуда"

fakty.com.ua

Митинг инвесторов "Укрбуда"

fakty.com.ua

Митинг инвесторов "Укрбуда"

fakty.com.ua

Митинг инвесторов "Укрбуда"

fakty.com.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении обязанностей для бывшего депутата и экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Теперь с него снимут электронный браслет и вернут загранпаспорт.

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