И так сойдет: в Египте построили магистраль в сантиметрах к высотке. Фото

17:37, 15.05.2020

В египетском городе Гиза строят скоростную магистраль, которая должна связать две местные кольцевые дороги. На одной из улиц эстакада трассы проходит в полуметре от существующей застройки на уровне шестого этажа, сообщает Arab News.

Магистраль в Гизе Mostnir Shady Ahmed

В египетской Гизе, где находятся самые известные в Египте пирамиды, реализуют важный инфраструктурный проект. Скоростная эстакада протяженностью 12,5 километра и стоимостью в $317 млн должна связать две местные кольцевые магистрали и снизить городской трафик. Проблема в том, что на одном из своих участков эта трасса проходит максимально близко к жилым многоэтажным домам.

Магистраль в Гизе Mostnir Shady Ahmed

Махмуд Нассар, глава Центрального агентства по строительству Египта, заявил, что проект критически важен и принесет району только пользу. При этом чиновник утверждает, что никакой ошибки в таком расположении объекта нет. Подобное расстояние до многоэтажек существует только потому, что те построены незаконно на участках, где зданий просто не должно было быть.

Магистраль в Гизе Mostnir Shady Ahmed

Местные жители возмущены, они в свою очередь уверяют, что вся необходимая разрешительная документация на дома у них имеется, и требуют справедливой компенсации в случае сноса их собственности. Скорее всего, без демонтажа зданий не обойдется, ведь тысячи автомобилей будут мчаться вплотную к пятому-шестому этажу домов.