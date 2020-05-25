Губернатор Харьковской области продал недвижимости почти на миллион гривен

17:13, 25.05.2020 1253 1

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер задекларировал 867 тысяч гривен дохода.

Об этом стало известно из декларации о существенном изменении имущественного состояния, которую он подал в НАПК.

Доход губернатор получил от отчуждения недвижимого имущества. Сделка по продаже недвижимости состоялась 15 мая. Объект купил гражданин Украины Ахмет Вадимович Закиров.

Что за объект недвижимости продал Алексей Кучер – не указывается.

Декларация Алексея Кучера Скриншот

Из открытых источников известно, что Ахмет Закиров – контактное лицо в компании ООО "Альянс Ойл Украина", которая занимается импортом и торговлей бензина и дизельного топлива из Беларуси, Литвы и Польши и ООО "Нафтасофт".