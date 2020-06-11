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Госрегистратора на Закарпатье поймали на махинациях с недвижимостью

11.06.2020 - 13:06

В Закарпатской области чиновник, используя свое положение, незаконно перерегистрировал право собственности на недвижимость юридических лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

"Киберполиция установила, что к таким действиям причастен местный житель 1991 года рождения, который работал государственным регистратором. Фигурант, злоупотребляя своим служебным положением, совершил незаконную перерегистрацию прав собственности на недвижимое имущество юридических лиц. Установлено четверо пострадавших лиц, которым, по предварительным данным, нанесен ущерб на сумму около 10 млн гривен", — сказано в сообщении.

Мужчине предъявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса (подделка документов, несанкционированные действия с информацией и злоупотребление полномочиями). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Мужчине предъявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса

pixabay.com

Как ранее сообщали НЕРУХОМІ, сотрудник Госслужбы Украины по геодезии, картографии и кадастра, используя служебное положение, удалил из электронных данных сведения о земельном участке под Киевом в Ирпене.

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