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Если по ошибке отменили субсидии: в Минсоцполитики рассказали, что делать

3.06.2020 - 16:00

В Министерстве социальной политики рассказали, что нужно делать, если по ошибке была отменена субсидия, при этом получатели исправно оплачивали коммунальные услуги.

В частности, об этом рассказал заместитель министра Виталий Музыченко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в мае состоялась процедура переопределения права получения субсидии, а также изучалась информация об оплате получателями коммуналки. В случае если на этом этапе граждан ошибочно лишили субсидии, необходимо обратиться в орган соцзащиты населения – отправить заявление по почте.

Как возобновить получение субсидии

pexels.com

Чиновник также уточнил, что если ответ не предоставляют в течение 10 дней, нужно выяснять, на каком этапе рассмотрения находится конкретный документ.

"Поставщики услуг предоставляют информацию управлениям соцзащиты о наличии просроченной задолженности. Бывают ситуации, когда эта информация не соответствует действительности. По нашим данным, более 95% получателей субсидий – это добропорядочные плательщики", – объяснил Музыченко.

По словам замминистра, если гражданин своевременно оплачивал коммунальные услуги, а поставщик заявляет о задолженности, в управление соцзащиты нужно направить копии документов. К тому же эта ситуация не будет преградой для получения субсидий.

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