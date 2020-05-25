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Энергоэффективность зданий в Украине: Минрегион обсудит требования

25.05.2020 - 18:30

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства начало обсуждение приказа относительно минимальных требований к энергетической эффективности зданий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минрегиона.

"Целью приказа является установление минимальных требований к энергетической эффективности на основе рассчитанных для эталонных зданий данных. Учитываются требования к теплотехническим характеристикам ограждающих конструкций, энергетической эффективности инженерных систем (в том числе оборудования) зданий, согласно экономически целесообразного уровня и в зависимости от функционального назначения и высотности зданий, вида строительства (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт)", – говорится в сообщении.

Энергоэффективность зданий обсудят в Минрегионе

sq.com.ua

Замечания и предложения принимаются по электронной и обычной почте в течение месяца.

С 1 июля 2019 года в Украине была введена обязательная энергетическая сертификация для некоторых видов зданий. Ее цель – способствовать уменьшению потребления энергии.

Наличие энергопаспорта является обязательным условием для получения средств государственной поддержки на реализацию комплексных мероприятий по энергоэффективности.

К примеру, в Киеве значительная часть жилых домов коммунальной формы собственности имеют физический износ и требуют ремонта. В таких условиях нередко за модернизацию дома берутся сами жители, например, утепляя стены своей квартиры. Но такие меры не решают проблему и не приводят к экономии, в лучшем случае, помогают повысить температуру в квартире на 1-1,5 градуса, да еще и могут навредить всему дому. Вопрос энергомодернизации многоэтажки ее жителям нужно решать вместе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд энергоэффективности разработал более удобный формат заявок для участия в программе поддержки энергомодернизации многоэтажек "Энергодом".

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