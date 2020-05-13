Домашние животные в квартире: неизбежность конфликтов с хозяевами и поиск компромиссов

Сегодня у многих украинцев есть четырехлапый питомец, который по праву занял место любимого члена семьи. Хозяин видит в нем источник нежности, позитива и воспринимает его как "близкую душу", готов заботиться и бороться за его права. Однако другие соседи могут иметь противоположное мнение и нередко такое сожительство в доме не одобряют. Как же найти баланс хороших отношений с ними и не отказаться от любимых животных?

Законодательство в данной сфере давно требует обновления, но в ближайшее время изменения вряд ли произойдут. Поэтому украинцы должны научиться решать вопросы цивилизованно и учитывать взаимные интересы. Примером может послужить опыт западных стран, которые нашли вариант юридического урегулирования по многим аспектам.

100% ответственность: мы в ответе за тех, кого приручили

Приобретая домашнее животное, нужно понимать ответственность и нести обязательства в полной мере по заботе, воспитанию и уходу за ним, дабы не провоцировать живущих по соседству людей на жалобы. Поскольку юридически животное является вещью, то по аналогии с машиной, в любом ДТП виновата не машина, а водитель. Животные, как показывает практика, одна из самых распространенных причин споров между жильцами и предмет судебного иска, наряду с потопами в квартирах и несогласованными перепланировками.

Не стоит забывать, что животные требуют внимания istockphoto

Кто прав?

Где заканчиваются права и начинаются обязательства. Тут все просто. Действует простой принцип. Права любого лица заканчиваются там, где начинают нарушаться права другого. Поэтому если ваш домашний любимец лает на детской площадке и пугает детей, в этот момент права заканчиваются и остаются ваши обязательства.

Законы должны работать

Нормы, регулирующие шум, распространяются не только на строителей или рестораны в вашем доме, но и на кричащего весной кота. А санитарные и экологические нормы применяются не только к тараканам и мусору, но и к запаху от животных.

Правила содержания домашних любимцев

В Украине до сих пор не установлено законодательством точное количество животных, которое можно содержать в квартире. Бывает, соседи, фанатично относящиеся к живности, заводят больше 10 кошек и несколько собак, давая приют бездомным животным, забывая о санитарных нормах в квартире и прилегающей территории.

Иногда любовь к животным не имеет границ istockphoto

Однако понятно одно – данное сожительство не должно сопровождаться громкими звуками, неприятными запахами, грязью в местах общественного пользования (подъездах, лифтах), и не должно нагнетать страх у соседей (это относится к экзотическим и диким животным). Не нужно забывать, что, к примеру, средним и крупным породам собак, кроме поводка следует надевать намордник на прогулке. И немаловажный вопрос выгула собак: он должен быть в строго отведенном месте с соблюдением всех правил дальнейшей утилизации экскрементов.

Помните: нарушение правил содержания домашних животных и обращения с ними полностью возлагается на хозяина, и несет за собой административную ответственность. К слову, наряду с нормами по защите животных, в других странах также предусматривают право требовать усыпления питомца, если хозяин не может с ним справиться. А в некоторых случаях это становится обязательным, если в результате инцидента пострадали люди.

Между тем также подчеркнем, что за последнее время понесли наказание и несколько живодеров, которые откровенно мучили животных. Однако не стоит забывать, что в споре за права человека против прав животных юридическая позиция будет однозначно в пользу человека.

Как вывод можно сказать: не игнорируйте претензии людей, живущих рядом. А, самое главное, обеспечьте хорошее воспитание и гуманное отношение к своим любимым питомцам, обеспечивайте достойные условия их содержания. Отсутствие безразличия к окружающим – это залог отличных отношений с соседями.