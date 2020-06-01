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Для полицейских по программе финлизинга приобрели более 1,5 тыс квартир

1.06.2020 - 19:25

Государственное ипотечное учреждение приобрело для полицейских и спасателей уже 1543 квартиры по программе физлизинга. Больше всего востребованы двухкомнатные (41%) и однокомнатные (32%) квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного ипотечного учреждения.

" В 2020 году по заявлениям полицейских и спасателей Государственным ипотечным учреждением приобретено 432 квартиры для передачи их на условиях финансового лизинга. А с начала реализации программы обеспечения ГИУ удовлетворила 1 543 заявления данных категорий граждан Украины", - говорится в сообщении.

Для полицейских купили 1543 квартиры по программе физлизинга

pixabay.com

Также отмечается, что в разрезе областей, наибольшее количество квартир, приобретенных по заявлениям вышеупомянутых служащих находится в следующих регионах: город Киев и Киевская область (365 квартир); Харьковская область (121); Ровенская область (116); Одесская область (83); Волынская область (79).

Также отмечается, что данная программа направлена на улучшение жилищного обеспечения и социальной защиты полицейских и сотрудников чрезвычайной службы.

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