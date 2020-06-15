Для переселенцев построят специальный городок в Луганской области

11:22, 15.06.2020 92

Власти Луганской области собираются построить городок для переселенцев недалеко от Северодонецка.

Об этом заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай, передает пресс-служба облгосадминистрации.

По его словам, проект планируется реализовать совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. План включает строительство домов площадью 70-80 квадратных метров.

Переселенцам построят новое жилье
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Глава ОГА сообщил, что реализация этого проекта начнется в следующем году.

Как сообщали НЕРУХОМІ, для переселенцев оккупированного Крыма построят 500 квартир в Херсонской области. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

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