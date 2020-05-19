УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

Для переселенцев из Крыма в Украине построят 500 квартир

19.05.2020 - 17:01

Для переселенцев оккупированного Крыма построят 500 квартир в Херсонской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями крымскотатарского народа, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Владимир Зеленский отметил, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Глава Украины заверил, что никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет. Председатель Херсонской областной государственной администрации обеспечит выполнение этого поручения", – говорится в сообщении.

Зеленский встретился с крымскими татарами

president.gov.ua

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что ждет от крымских татар проект этого объекта и готов поддержать его.

В то же время, на границе Херсонской области и Автономной Республики Крым будет построен большой хаб.

"Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели другую "витрину" нашей страны", - сказал Зеленский.

Комментарии

Все ЖК на карте

map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

В ГНС уточнили, как платить налог на недвижимость

В ГНС уточнили, как платить налог на недвижимость

Налог на недвижимость начисляется с месяца приобретения права собственности

19.05.2020 - 16:32
"Большое строительство" в Украине: денег стало меньше, но объемы никто не сокращал

"Большое строительство" в Украине: денег стало меньше, но объемы никто не сокращал

В Минрегионе рассказали о реализации проекта

19.05.2020 - 15:25
SVITLO PARK: красочный ЖК с темной историей

SVITLO PARK: красочный ЖК с темной историей

Почему из проекта ушел "Киевгорстрой", что не так с документами и чем опасна жизнь в промзоне

19.05.2020 - 14:30
Новые градостроительные нормы в Китае: запретили небоскребы и копии архитектуры

Новые градостроительные нормы в Китае: запретили небоскребы и копии архитектуры

Китай пошел на радикальные изменения строительных норм

19.05.2020 - 14:10
Киевводоканал хочет поднять тариф на 20%

Киевводоканал хочет поднять тариф на 20%

Повышение планируется в 2021 году

19.05.2020 - 13:51