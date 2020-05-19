Для переселенцев из Крыма в Украине построят 500 квартир

Для переселенцев оккупированного Крыма построят 500 квартир в Херсонской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями крымскотатарского народа, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Владимир Зеленский отметил, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Глава Украины заверил, что никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет. Председатель Херсонской областной государственной администрации обеспечит выполнение этого поручения", – говорится в сообщении.

Зеленский встретился с крымскими татарами president.gov.ua

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что ждет от крымских татар проект этого объекта и готов поддержать его.

В то же время, на границе Херсонской области и Автономной Республики Крым будет построен большой хаб.

"Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели другую "витрину" нашей страны", - сказал Зеленский.