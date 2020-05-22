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Для ОСМД упростили подачу заявок на утепление

22.05.2020 - 12:14

Фонд энергоэффективности разработал более удобный формат заявок для участия в программе поддержки энергомодернизации многоэтажек "Энергодом".

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В сообщении отмечается, что автоматизированные заявки (на участие в программе и утверждение проекта) доступны для заполнения в формате Excel и размещены в разделе сайта "Программа Энергодом".

Автоматизированная форма разработана, чтобы помочь ОСМД легче заполнить заявку и уменьшить количество ошибок при заполнении. ОСМД может выбрать одну из форм заявки: формат Word или автоматизированный формат Excel.

Участие в программе "Энергодом" упростили

sobitie.com.ua

В Фонде подчеркнули, что информация в обоих файлах одинакова, поэтому выбор формата никак не влияет на качество или дальнейшую оценку представленных документов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за неполных две недели мая с учетом праздников украинские банки выдали "теплых кредитов" больше, чем за весь апрель. Так, с 1 по 12 мая 2020 года банки выдали 67 млн грн "теплых кредитов" населению и ОСМД на энергосберегающие мероприятия.

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