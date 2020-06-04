Депутат Запорожского горсовета за деньги обещал решить вопросы с землей

15:16, 4.06.2020 442 1

Был задержан депутат Запорожского городского совета, который за 340 тыс.грн. пообещал местному жителю посодействовать в получении земельного надела на берегу Днепра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, депутат Запорожского горсовета, являющийся заместителем постоянной комиссии горсовета по вопросам земельных ресурсов был задержан правоохранительными органами после получения от гражданина части взятки в сумме 243 тыс.грн. При этом, первую часть взятки - 97 тыс.грн. - он получил несколькими днями ранее, факт ее получения также был задокументирован правоохранителями.

"Платой в 340 тыс.грн. депутат оценил свое содействие в позитивном решении земельной комиссии Запорожского горсовета об отводе в собственность гражданину земельного участка на берегу Днепра под строительство дома", - рассказали правоохранители.

Следствие располагает информацией, что запорожец, желающий получить земельный участок в черте города, подал соответствующие документы в горсовет три года назад, однако заместитель городской комиссии по вопросам земельных ресурсов создавал искусственные препятствия, чтобы вынудить заявителя заплатить ему мзду.

Разоблачение высокопоставленного чиновника проводилось силами Территориального управления Государственного бюро расследования в Мелитополе, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Открыто уголовное производство.

Задержание депутата ssu.gov.ua

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