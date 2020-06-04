УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

Депутат Запорожского горсовета за деньги обещал решить вопросы с землей

4.06.2020 - 15:16

Был задержан депутат Запорожского городского совета, который за 340 тыс.грн. пообещал местному жителю посодействовать в получении земельного надела на берегу Днепра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, депутат Запорожского горсовета, являющийся заместителем постоянной комиссии горсовета по вопросам земельных ресурсов был задержан правоохранительными органами после получения от гражданина части взятки в сумме 243 тыс.грн. При этом, первую часть взятки - 97 тыс.грн. - он получил несколькими днями ранее, факт ее получения также был задокументирован правоохранителями.

"Платой в 340 тыс.грн. депутат оценил свое содействие в позитивном решении земельной комиссии Запорожского горсовета об отводе в собственность гражданину земельного участка на берегу Днепра под строительство дома", - рассказали правоохранители.

Следствие располагает информацией, что запорожец, желающий получить земельный участок в черте города, подал соответствующие документы в горсовет три года назад, однако заместитель городской комиссии по вопросам земельных ресурсов создавал искусственные препятствия, чтобы вынудить заявителя заплатить ему мзду.

Разоблачение высокопоставленного чиновника проводилось силами Территориального управления Государственного бюро расследования в Мелитополе, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Открыто уголовное производство.

Задержание депутата

ssu.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, сотрудник Госслужбы Украины по геодезии, картографии и кадастра, используя служебное положение, удалил из электронных данных сведения о земельном участке под Киевом в Ирпене.

Комментарии

414
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

ЖК 4U: израильская компания строит, а штрафы за нарушения будут платить из украинского бюджета?

ЖК 4U: израильская компания строит, а штрафы за нарушения будут платить из украинского бюджета?

О строительстве без проекта, документов и возможности его завершить

4.06.2020 - 14:48
Как получить строительный паспорт: инструкция

Как получить строительный паспорт: инструкция

Рассмотрение заявки и документов длится 10 дней

4.06.2020 - 13:47
Полторы квартиры взамен: Кличко рассказал, что получат жители "хрущевок"

Полторы квартиры взамен: Кличко рассказал, что получат жители "хрущевок"

Мэр столицы рассказал о проекте Генплана

4.06.2020 - 13:28
Ипотека по 10%: банки уже выдают такие кредиты, но с определенными условиями

Ипотека по 10%: банки уже выдают такие кредиты, но с определенными условиями

Обеспечить низкую ставку по всем программам без поддержки государства сложно

4.06.2020 - 11:45
Суд отменил ограничения по проектированию здания в центре Киева

Суд отменил ограничения по проектированию здания в центре Киева

Окончательно высоту здания теперь будет определять проектная документация

3.06.2020 - 19:46