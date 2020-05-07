Дело главы "Укрбуда": НАБУ ужесточило подозрение Микитасю и его сообщникам

Национальное антикоррупционное бюро ужесточило подозрение фигурантам уголовного производства о неравноценном обмене квартирами между Национальной гвардией и "Укрбудом". Среди них - бывший командующий НГУ Юрий Аллеров и бывший депутат Верховной Рады, президент компании-застройщика Максим Микитась.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды. Так, Микитась и другие должностные лица "Укрбуда" использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева.

Как установили антикоррупционеры, Аллеров получил от бывшего народного депутата и топ-менеджеров "Укрбуда" квартиру площадью 76 кв.м и рыночной стоимостью 1,82 млн грн. Сделка была оформлена как покупка близкой родственницей Аллерова по спеццене в 592 800 грн (7800 грн/кв.м).

"Чтобы скрыть факт получения неправомерной выгоды и легализовать происхождения недвижимости, бенефициары и топменеджмент компании-застройщице прибегли к ряду незаконных действий путем подготовки, заключения и подписания фиктивных сделок и писем", - отмечают в НАБУ.

Максим Микитась liga.net

На основании полученных доказательств Микитасю и должностным лицам "Укрбуда" уточнены подозрения. Количество подозреваемых выросло до восьми.

В НАБУ напомнили, что расследуют эти факты с декабря 2017 года по материалам журналистских расследований программы BIHUS.INFO.

Как ранее сообщалось на сайте Нерухомі, Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 30 млн грн залога с бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася и назначил ему новый залог в размере 100 млн грн.