Чиновник Госгеокадастра попался на махинациях с землей под Киевом

14:07, 3.06.2020 56

Сотрудник Госслужбы Украины по геодезии, картографии и кадастра, используя служебное положение, удалил из электронных данных сведения о земельном участке под Киевом в Ирпене.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Чиновник по заказу "клиентов" безосновательно удалил сведения о правах собственности на земельный участок общей площадью 5 гектаров на территории Ирпенского городского совета. В рамках уголовного производства на основании постановления Печерского районного суда наложен арест на землю ориентировочной стоимостью 10 млн гривен", - сообщили правоохранители.

Оперативное вмешательство СБУ не дало злоумышленникам возможность осуществить ее перепродажа и перерегистрацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Сейчас принимаются меры по возврату незаконно отчужденных земельного участка и установление всех обстоятельств вмешательства в электронную систему Государственного земельного кадастра.

Суд наложил арест на землю pixabay.com

Операцию проводили совместно с Государственным бюро расследований под руководством прокуратуры столицы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве из территориальной собственности незаконно вывели 24 земельных участка общей площадью около 400 га, стоимость которых превышает 800 млн грн.