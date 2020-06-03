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Чиновник Госгеокадастра попался на махинациях с землей под Киевом

3.06.2020 - 14:07

Сотрудник Госслужбы Украины по геодезии, картографии и кадастра, используя служебное положение, удалил из электронных данных сведения о земельном участке под Киевом в Ирпене.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Чиновник по заказу "клиентов" безосновательно удалил сведения о правах собственности на земельный участок общей площадью 5 гектаров на территории Ирпенского городского совета. В рамках уголовного производства на основании постановления Печерского районного суда наложен арест на землю ориентировочной стоимостью 10 млн гривен", - сообщили правоохранители.

Оперативное вмешательство СБУ не дало злоумышленникам возможность осуществить ее перепродажа и перерегистрацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Сейчас принимаются меры по возврату незаконно отчужденных земельного участка и установление всех обстоятельств вмешательства в электронную систему Государственного земельного кадастра.

Суд наложил арест на землю

pixabay.com

Операцию проводили совместно с Государственным бюро расследований под руководством прокуратуры столицы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве из территориальной собственности незаконно вывели 24 земельных участка общей площадью около 400 га, стоимость которых превышает 800 млн грн.

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