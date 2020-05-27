Банки в этом месяце выдали уже более 250 млн гривен "теплых кредитов"

14:40, 27.05.2020 684 1

С момента старта программы "теплых кредитов" украинцы привлекли на энергоэффективные мероприятия у государства более 318 млн грн, из них только в мае 255 млн грн. При этом участниками программы стали уже 483 ОСМД.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.

Кто воспользовался "теплыми кредитами" saee.gov.ua

"Украинские семьи все больше интересуются возможностями сэкономить на коммунальных услугах и позаботиться о комфорте в своих домах. Так, на прошлой неделе банки выдали почти 108 млн грн "теплых кредитов" для населения и ОСМД", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские банки выдали кредиты на следующие энергоэффективные мероприятия:

более 72 млн грн – на утепление частных домов;

около 35 млн грн – для ОСМД;

1,2 млн грн – на твердотопливные котлы.

В целом, с начала действия программы в апреле и по сегодняшний день ее участниками стали 483 ОСМД, получив 147 млн грн кредитов. Всего с момента старта программы в 2020 году более 40 тыс. семей привлекли более 318 млн грн "теплых кредитов".

Украинцы все чаще берут кредиты на утепление домов pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд энергоэффективности разработал более удобный формат заявок для участия в программе поддержки энергомодернизации многоэтажек "Энергодом". Так, была разработана автоматизированная форма, чтобы помочь ОСМД легче заполнить заявку и уменьшить количество ошибок при заполнении.