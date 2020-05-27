Банки в этом месяце выдали уже более 250 млн гривен "теплых кредитов"

С момента старта программы "теплых кредитов" украинцы привлекли на энергоэффективные мероприятия у государства более 318 млн грн, из них только в мае 255 млн грн. При этом участниками программы стали уже 483 ОСМД.
Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.
"Украинские семьи все больше интересуются возможностями сэкономить на коммунальных услугах и позаботиться о комфорте в своих домах. Так, на прошлой неделе банки выдали почти 108 млн грн "теплых кредитов" для населения и ОСМД", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинские банки выдали кредиты на следующие энергоэффективные мероприятия:
более 72 млн грн – на утепление частных домов;
около 35 млн грн – для ОСМД;
1,2 млн грн – на твердотопливные котлы.
В целом, с начала действия программы в апреле и по сегодняшний день ее участниками стали 483 ОСМД, получив 147 млн грн кредитов. Всего с момента старта программы в 2020 году более 40 тыс. семей привлекли более 318 млн грн "теплых кредитов".
Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд энергоэффективности разработал более удобный формат заявок для участия в программе поддержки энергомодернизации многоэтажек "Энергодом". Так, была разработана автоматизированная форма, чтобы помочь ОСМД легче заполнить заявку и уменьшить количество ошибок при заполнении.