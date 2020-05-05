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Ливень затопил улицу Кудряшова там, где столичный застройщик возводит ЖК (фото, видео)

12:09, 5.05.2020

К чему приводит плохая работа ливневой канализации вместе с сильным дождем, киевляне особенно отчетливо могли увидеть на улице Кудряшова, где столичный застройщик возводит один из своих ЖК.

Вчера, 4 мая, в Киеве ливень превратил часть улиц города в реки, в результате чего автомобили горожан по капот оказались под водой. На фото и видео последствий стихии, опубликованных пользователями в соцсетях, видно, что автомобили буквально тонут в образовавшихся потоках.

Київ Інформ/Роман Петушков

Київ Інформ/Роман Петушков

Київ Інформ/Роман Петушков

Отдел продаж

Київ Інформ/Роман Петушков

Так, на своей странице в Facebook киевлянин Вячеслав Давыдов разместил видео, где из комментариев автора становится ясно, что подобная ситуация с потопами на улице Кудряшова не является редкостью и происходит довольно часто. Всему виной – плохо очищенные стоки.

Стоит отметить, что именно здесь столичный застройщик сооружает жилой комплекс, который эксперты НЕРУХОМІ ранее обозначили как рисковый.

Кроме улицы Кудряшова, киевляне также наблюдали затопления на улице Богдановской, Кирпы, Набережно-Крещатицкой, Оноре де Бальзака, проспекте Героев Сталинграда.

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